Кубанская журналистка Екатерина Степнова умерла после тяжелой болезни

Краснодар, 2 декабря. Екатерина Степнова много лет работала в кубанских СМИ. Она скончалась на 43-м году жизни в результате продолжительной тяжелой болезни.

Последние годы журналистка трудилась шеф-редактором регионального интернет-издания «Кубань-24». До этого она работала фоторедактором на кубанских телеканалах, корреспондентом службы новостей и обозревателем.

О смерти Степановой сообщили ее коллеги. Они назвали ее ответственным профессионалом и надежным другом, который всегда был готов прийти на помощь. Причиной смерти журналистки стало тяжелое хроническое заболевание.

В конце ноября в Екатеринбурге была найдена мертвой бывший главный редактор местного портала E1.RU Наталия Попова. За две недели до смерти она перестала выходить на связь с родными и близкими, в связи с чем полиция и волонтеры организовали ее поиски.