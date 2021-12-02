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Службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за штормового предупреждения

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 11:05
Общество
Службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за штормового предупреждения
pixabay.com  /  ivanchap0303

Сочи, 2 декабря. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи. В связи с этим все городские службы перевели в усиленный режим работы.

В предгорных районах Сочи 2 декабря ожидается сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах, согласно прогнозам метеорологов. Населению следует воздержаться от походов в горы. Также не рекомендуется выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной. В случае происшествия граждане могут позвонить с мобильного телефона по номеру 112.

Накануне в Сочи из-за удара молнии в линию электропередач загорелись провода. Вышки находятся в нескольких метрах от жилых домов. Помимо дождей с грозами, жителей города предупредили о ветре до 35 метров в секунду, шторме в 5 баллов и смерче. Возможны оползни и ливни.

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шторм мчс сочи
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