Педагоги и врачи Краснодарского края могут получить 1 млн рублей на взнос по ипотеке

Краснодар, 2 декабря. Кубанские врачи, соцработники и учителя могут получить 1 млн рублей на взнос по ипотеке со следующего года.

Программа будет рассчитана на пять лет. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

«С 2022 года врачи, учителя и соцработники смогут получить 1 миллион рублей на взнос по ипотеке», — говорится в сообщении.

Около тысячи специалистам, проживающих в регионе более десяти лет без собственного жилья, предоставят субсидию. Таким образом в регионе планируют решить вопрос с дефицитом кадров.

«Наш медицинский университет готовит превосходных докторов. Нам важно, чтобы выпускники были заинтересованы пойти работать по своей специальности, возвращались туда, откуда поступали. Для этого создали программу. Ипотеку для врачей, учителей, соцработников», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее президент Владимир Путин установил новые условия для предоставления господдержки компаниям. Российские компании, 25% капитала которых принадлежат офшорным владельцам, с 2023 года не смогут рассчитывать на получение субсидий и бюджетных инвестиций.