Легендарный советский танк продают за 6 млн рублей на Avito в Краснодаре

Объявление о продаже танка Т-26 1935 года выпуска появилось на краснодарском Avito. Цена за боевую машину — 6 млн рублей. Продавец готов к торгу, но в разумных пределах.

Автор объявления написал, что данный танк участвовал в Финской войне, был подбит во время сражения. Однако в настоящее время танк полностью готов для постановки на ход.

«Имеются все подшипники, натяжители гусениц, ведущие звезды и бортовые редуктора. Все это функционирует. Орудие макет», — пишет продавец раритета.

По словам продавца, Т-26 представляет собой плод двухлетней реставрации. Машина полностью оригинальная за исключением вставок из нового железа. Танк хорошо дополнит любую частную коллекцию или подойдет для военно-исторических реконструкций. Стоимость такой машины продавец обозначил в 6 млн 200 тысяч рублей. Но судя по объявлению, продавец готов немного уступить.

Pr Scr avito.ru / ООО «КЕХ еКоммерц»

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