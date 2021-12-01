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Бригады специалистов «Россети Кубань» ликвидируют последствия штормового ветра в Сочи

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 09:23
Общество
Бригады специалистов «Россети Кубань» ликвидируют последствия штормового ветра в Сочи
Федеральное агентство новостей

Сочи, 1 декабря. Бригады «Россети Кубань» и спецтехника восстанавливают инфраструктуру в Сочи после штормового ветра, который повредил энергоснабжение и повалил деревья 30 ноября.

Ликвидацией последствий разгула стихии занимаются 48 бригад специалистов «Россети Кубань» и 52 единицы спецтехники. Также задействованы 22 резервных источника питания, мощность которых составляет 4 МВА. Дизельные генераторы питают социально значимые объекты.

К 08:00 по московскому времени специалисты восстановили 50% поврежденных энергообъектов. В течение дня поэтапно планируют вернуть к работе все пострадавшие основные схемы энергоснабжения. На трех зданиях стихия повредила кровлю, однако срочные ремонтные работы уже проведены.

Активную работу продолжает оперативный штаб под руководством мэра Сочи Алексея Копайгородского. Штормовое предупреждение будет действовать в регионе 1 декабря. Прогнозируются сильный ветер и дожди.

Как сообщалось ранее, скорость ветра в Сочи 30 ноября достигала 33 метров в секунду. В регионе повалило 35 деревьев. Представители оперативных служб распилили и убрали их с трассы.

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