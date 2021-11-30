Самолеты из Петербурга и Краснодара ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи

Краснодар, 30 ноября. Самолеты, которые направлялись в Сочи из Петербурга и Краснодара, ушли на запасные аэродромы, так как не смогли приземлиться из-за сильного ветра и грозы в курортном городе.

На запасной аэродром в Краснодаре ушли самолеты авиакомпаний «Россия» и UTair. Виной этому стало штормовое предупреждение, объявленное в Сочи до конца суток 30 ноября и ночью-утром 1 декабря. Скорость ветра в районе аэропорта достигает 23 метров в секунду. Работа аэропорта ведется в штатном режиме.

Оперативные службы Сочи работают круглосуточно, убирая поваленные на дороги деревья из-за ветра скоростью до 33 метров в секунду. ФАН публиковал фото с места происшествия. Сейчас в различных районах Сочи повалено около 20 деревьев.