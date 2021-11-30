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Оперативные службы Сочи убирают поваленные на дороги деревья из-за мощного ветра

Происшествия
Оперативные службы Сочи убирают поваленные на дороги деревья из-за мощного ветра
Федеральное агентство новостей

Сочи, 30 ноября. Сотрудники оперативных служб Сочи убирают город от деревьев, которые ветер повалил на дороги. По официальной информации гидрометцентра, скорость ветра составляла до 33 метров в секунду.

Сейчас в различных районах Сочи повалено около 20 деревьев. Сотрудники оперативных служб распиливают и убирают их с дорог. Жителей и руководителей социальных учреждений заранее оповестили об ухудшении погодных условий. Власти перевели все городские и ресурсоснабжающие объекты в режим повышенной готовности.

Оперативные службы Сочи убирают поваленные на дороги деревья из-за мощного ветра
Федеральное агентство новостей /

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Сочи. До конца 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в городе метеорологи прогнозируют сильный ветер. На участке Марги — Веселове — сильное волнение моря.

В Москве недавно поваленное дерево раздавило припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на юго-востоке столицы. Происшествие случилось из-за сильного ветра.

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