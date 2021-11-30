Оперативные службы Сочи убирают поваленные на дороги деревья из-за мощного ветра

Сочи, 30 ноября. Сотрудники оперативных служб Сочи убирают город от деревьев, которые ветер повалил на дороги. По официальной информации гидрометцентра, скорость ветра составляла до 33 метров в секунду.

Сейчас в различных районах Сочи повалено около 20 деревьев. Сотрудники оперативных служб распиливают и убирают их с дорог. Жителей и руководителей социальных учреждений заранее оповестили об ухудшении погодных условий. Власти перевели все городские и ресурсоснабжающие объекты в режим повышенной готовности.

Федеральное агентство новостей /

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Сочи. До конца 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в городе метеорологи прогнозируют сильный ветер. На участке Марги — Веселове — сильное волнение моря.

В Москве недавно поваленное дерево раздавило припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на юго-востоке столицы. Происшествие случилось из-за сильного ветра.