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Винный склад площадью в тысячу «квадратов» вспыхнул на Кубани
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Винный склад площадью в тысячу «квадратов» вспыхнул на Кубани

Происшествия
Винный склад площадью в тысячу «квадратов» вспыхнул на Кубани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 30 ноября. Склад с вином загорелся на территории Кубани. Площадь пожара составляет примерно 1 000 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание зафиксировано на складе в станице Вышестеблиевской. Пожар возник на крыше. Спасатели продолжают работы по ликвидации огня. В результате возгорания никто не пострадал. Причины пожара предстоит установить специалистам.

Неделей ранее пожар с погибшими произошел в хуторе Тимашевка Краснодарского края. В результате возгорания в доме погибли двое взрослых и один ребенок.

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пожар мчс кубань краснодарский край
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