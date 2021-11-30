Винный склад площадью в тысячу «квадратов» вспыхнул на Кубани

Краснодар, 30 ноября. Склад с вином загорелся на территории Кубани. Площадь пожара составляет примерно 1 000 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание зафиксировано на складе в станице Вышестеблиевской. Пожар возник на крыше. Спасатели продолжают работы по ликвидации огня. В результате возгорания никто не пострадал. Причины пожара предстоит установить специалистам.

Неделей ранее пожар с погибшими произошел в хуторе Тимашевка Краснодарского края. В результате возгорания в доме погибли двое взрослых и один ребенок.