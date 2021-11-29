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МЧС предупредило жителей Краснодарского края о ливнях и грозах

Общество
МЧС предупредило жителей Краснодарского края о ливнях и грозах
pexels.com  /  Adrianna Calvo

Сочи, 29 ноября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ухудшение погоды ожидается в Сочи в период с 30 ноября по 2 декабря. В это время в городе пройдут сильные ливни и грозы. Кроме того, ожидается подъем уровня воды в реках, добавили в МЧС.

«Ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — сказано в сообщении.

Кроме того, синоптики не исключили, что из-за дождей в первые дни зимы не исключен сход селя в горной местности. В связи с этим спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок в это время.

Непогода придет и в Петербург. Из-за циклона «Бенедикт» в городе ожидаются обильные снегопады, предупреждают синоптики. Северную столицу накроет ветреная погода с осадками.

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мчс сочи дождь
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