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Отдохнувшая в Сочи россиянка предупредила туристов об уловках местных жителей

Общество
Отдохнувшая в Сочи россиянка предупредила туристов об уловках местных жителей
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 26 ноября. Сочи пользуется популярностью у туристов не только летом, но и в холодный сезон. Отдохнувшая на курорте россиянка предупредила путешественников об уловках местных жителей.

Не все туристы знают основные уловки жителей города-курорта, которыми те пользуются с целью наживы на отдыхающих. Прежде всего не следует бронировать жилье через интернет. В Сочи часто встречаются фейковые объявления о сдаче. Злоумышленники просят внести предоплату, а после этого перестают контактировать с туристом.

«Вас нагреют», — заявила россиянка, слова которой приводит «Рамблер».

Кроме того, она порекомендовала не брать такси в аэропорту или на вокзале. Водители повышают стоимость поездки в несколько раз, чтобы турист отдал как можно больше денег. Также важно проверять чеки в ресторанах и кафе, подытожила туристка.

Однако не только жители курортных городов используют уловки для наживы на туристах. Бывают и обратные ситуации, когда отдыхающие хотят обманом получить услуги бесплатно. О таких путешественниках в Крыму ранее рассказал региональный директор сети отелей «Ателика» Павел Марциновский.

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туристы отдых уловки
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