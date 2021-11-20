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Движение на участке трассы А-147 в районе Сочи нормализовали после ливней

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 15:48
Общество
Движение на участке трассы А-147 в районе Сочи нормализовали после ливней
ФБА «Экономика сегодня»  /  Валерий Акимов

Сочи, 20 ноября. Временное дорожное полотно оперативно восстановили на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала в Сочи после обильных дождевых осадков.

Ливни стали причиной размытия временного фрезерованного асфальтобетонного покрытия на указанном участке дороги. Движение транспорта удалось нормализовать благодаря межведомственному взаимодействию и выработанным по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского превентивным мерам. На участок трассы А-147 стянута вся необходимая спецтехника. Запас материалов позволяет работать в круглосуточном режиме, подчеркнул представитель подрядчика Упрдор «Черноморье» Дмитрий Шапошников.

«В данный момент движение авто осуществляется в обычном режиме. Сейчас принимаются решения о восстановлении именно дорожного покрытия», — сообщил директор дептранса и дорожного хозяйства администрации города Сочи Андрей Недвижай.

На месте дежурят специалисты Упрдор «Черноморе», департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города, а также ГИБДД. Асфальтовое дорожное покрытие нанесут на участок пострадавшей от ливней дороги сразу же, как только позволят погодные условия.

В октябре работники дорожной службы ликвидировали часть последствий схода селя на трассе А-147. Сход оползня произошел 4 октября в районе Мамайского перевала.

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сочи трасса ливень
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