Военный историк Кнутов предложил рассказывать школьникам о ВОВ через компьютерные игры

Санкт-Петербург, 19 ноября. Прививать школьникам интерес к российской истории и рассказывать им о Великой Отечественной войне можно с помощью компьютерных игр, считает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Поддержать научный интерес детей можно только в том случае, если учитывать их собственные увлечения. Если ребенок любит компьютерные игры, то почему бы не показать ему через них, как воевали наши предки, считает специалист.

«Можно создавать компьютерные игры, в которых показываться, как воевали наши предки. Может быть, стоит даже использовать технологии 3D-реальности. Мы должны делать то, что отражает окружающую нас действительность», — объяснил Кнутов в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Кроме того, следует увеличить количество часов на уроках истории, посвященных теме Великой Отечественной войны. По словам эксперта, сейчас этого времени катастрофически не хватает.

Кнутов с сожалением добавил, что на Западе существует другое мнение о роли СССР в победе над фашистской Германией. В частности, есть фальсифицированная версия, что Советский Союз якобы в сговоре с немцами развязал Вторую мировую войну. Помочь в борьбе с фейками могут образовательные ролики и качественные художественные фильмы на разных языках, которые произведут глубокое впечатление не только на российского, но и на зарубежного зрителя, заключил военный историк.

Замглавы «Роспатриотцентра» Иван Радько ранее высказал свою точку зрения о том, как сформировать интерес молодежи к родной истории. По его словам, сделать это помогут несколько простых методов.