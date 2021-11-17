Осужденный на 8 лет вор в законе Дато Краснодарский умер от последствий коронавируса

Краснодар, 17 ноября. Вор в законе Давид Джангидзе, известный в криминальном мире как Дато Краснодарский, скончался в 37 лет. Врачи ранее диагностировали у него коронавирус.

Следствие установило, что он взял под контроль территории всего Краснодарского края, обладая безоговорочным авторитетом в преступной среде. Дато продолжал следовать преступным обычаям и традициям. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на восемь лет по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Во время отбывания наказания он заразился коронавирусной инфекцией. Его доставили в больницу, где он проходил лечение под охраной. Сегодня стало известно, что авторитет умер от последствий COVID-19.