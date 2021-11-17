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Новый краснодарский мэр Алексеенко оконфузился на видео перед депутатами гордумы

Политика
Новый краснодарский мэр Алексеенко оконфузился на видео перед депутатами гордумы
admkrai.krasnodar.ru  /  Официальный сайт администрации Краснодарского края

Краснодар, 17 ноября. Недавно назначенный на пост главы городской администрации Краснодара Андрей Алексеенко оговорился во время своего публичного выступления.

Во время процедуры своего назначения политик выступил перед депутатами городской думы. Однако мэр оговорился и сказал, что горожане ждут от властей «разговоров, а не конкретных дел».

Видеозапись с конфузом политика была опубликована в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, краснодарские депутаты большинством голосов утвердили нового руководителя городской администрации. До этого Андрей Алексеенко только исполнял обязанности мэра Краснодара. Всего на пост градоначальника претендовали пять кандидатов.

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