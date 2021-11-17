Андрей Алексеенко назначен на пост главы администрации Краснодара

Краснодар, 17 ноября. Краснодарская городская дума проголосовала за назначение Андрея Алексеенко на пост руководителя администрации.

До этого политик исполнял обязанности мэра Краснодара. Городские депутаты выбирали из пяти кандидатов. Помимо Алексеенко на должность руководителя администрации претендовали парламентарий совета Ейского района Андрей Назаров, глава Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий, юрист Виталий Кацко и депутат городской думы Геннадий Уфимцев.

Стоит отметить, что Андрей Алексеенко на протяжении шести лет курировал сферу недвижимости и застройки. Некоторые эксперты выразили мнение, что этот политик способен бороться с беспорядочной городской застройкой.

Как стало известно ранее, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева провела видеоэкскурсию по буфету Госдумы.