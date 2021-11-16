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Краснодарский актер из сериала «Боец» Сальников скончался в 73 года

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 17:15
Общество
Краснодарский актер из сериала «Боец» Сальников скончался в 73 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Краснодар, 16 ноября. Российский актер театра и кино Станислав Сальников скончался в 73 года. О смерти деятеля искусств сообщил в социальных сетях его друг Валерий Блохин. Основной версией кончины артиста назван коронавирус.

Сальников более 30 лет отдал работе в Краснодарском академическом театре драмы. В последние 17 лет он активно снимался в отечественных сериалах. Артист участвовал в съемках «Бойца». В сериале Сальникову досталось роль уголовника по кличке Яровой. Кроме того, он запомнился по сериалу «Морские дьяволы».

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