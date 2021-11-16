Жителей Новороссийска предупредили о мощном урагане

Новороссийск, 16 ноября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Новороссийска. Об этом сообщили власти города.

Согласно данным, полученным от синоптиков, в ближайшее время в городе ожидается мощный ураган. Порывы ветра местами будут достигать скорости 33-38 метров в секунду.

Из-за непогоды власти Новороссийска включили сирены экстренного предупреждения. Горожан просят не покидать дома без особой необходимости и соблюдать все меры безопасности.

Непогода и штормовой ветер пройдутся по всему побережью Черного моря. На участке от Анапы до Магри порывы достигнут ураганных значений в 38 м/с.