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Мэр Геленджика Богодистов поблагодарил горожан за участие в слушании по новому генплану

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 12:45
Общество
Мэр Геленджика Богодистов поблагодарил горожан за участие в слушании по новому генплану
Пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик, 16 ноября. Глава Геленджика Алексей Богодистов поблагодарил местных жителей, которые пришли к Дому культуры на слушания по новому генеральному плану города.

Сотни горожан собрались 16 ноября у Дома культуры. В здание пускали только по пропускам, поэтому люди находились снаружи. Мэр Геленджика поблагодарил жителей за их неравнодушие к судьбе города. Он также выразил надежду, что совместными усилиями удастся сформировать правильный документ.

«Благодарен всем жителям, которые пришли сегодня обсудить проект генерального плана нашего родного города. Ваше неравнодушие вселяет уверенность в то, что вместе мы сформируем правильный градостроительный документ», — отметил Богодистов.

Мэр Геленджика Богодистов поблагодарил горожан за участие в слушании по новому генплану
Пресс-служба администрации Геленджика /

Жители собрались на слушание с целью отменить введение генплана, так как по нему ряд домов попадет в зону, где строительство запрещено. Мэр в свою очередь пообещал, что никто ничего сносить не будет.

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