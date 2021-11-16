Сотни жителей Геленджика пришли на финальное слушание по новому генплану города

Геленджик, 16 ноября. Жители Геленджика собрались у Дома культуры, где проходит слушание по новому генеральному плану города. Внутрь здания пускают по пропускам, поэтому люди находятся снаружи.

Горожане намерены добиться отмены введения плана. Причиной является тот факт, что по нему жилые дома попадут в зону, где запрещено строительство. Жители не хотели пускать мэра Геленджика Алексея Богодистова на слушания и требовали от него объяснений. Глава города обратился к гражданам и пообещал, что никто ничего сносить не будет. После этого он все-таки ушел от людей на слушания. Затем слово передали представителю проектного института, разработчику генплана.

Город Геленджик относится к числу одних из самых благоустроенных курортов России. Однако не все путешественники остаются довольны отдыхом. Ключевые проблемы кроются в инфраструктуре населенного пункта.