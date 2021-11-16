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Сирены «Внимание всем!» заработали в Новороссийске утром вторника

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 09:20
Общество
Сирены «Внимание всем!» заработали в Новороссийске утром вторника
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Новороссийск, 16 ноября. Утром вторника в Новороссийске зазвучали сирены «Внимание всем!». Звуковые сигналы предупреждают местных жителей о плохой погоде.

Северо-восточный ветер 16 ноября будет дуть со скоростью 25–30 метров в секунду, его порывы могут достигать 38 м/с. Высота волн составит до трех метров. Соответствующие данные предоставили специалисты Гидрометеобюро Новороссийска. Сирены «Внимание всем!» заработали в 09:00. Непогода и штормовой ветер пройдутся по всему побережью Черного моря. На участке от Анапы до Магри порывы достигнут ураганных значений в 38 м/с.

Накануне метеорологи Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили об усилении ветра в ночь на 16 ноября. Столбики термометров в регионе достигнут двух градусов ниже нуля. На побережье температура может составить +17 градусов.

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