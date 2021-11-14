Норд-ост ближайшей ночью ударит по Новороссийску

Краснодар, 14 ноября. Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Новороссийске. Ожидается увеличение скорости ветра и высоты волн на Черном море.

Согласно прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра в ночь с 15 на 16 ноября увеличится до 30 метров в секунду. Высота волн на Черном море также увеличится до двух метров. Столбики термометров на территории Краснодарского края опустятся до отметки в −2 градуса по Цельсию, в горной части региона — до −4 градусов. Температура воздуха на побережье может достигать +17 градусов. Отмечается, что в юго-восточных предгорьях возможно выпадение осадков в виде мокрого снега.

Как сообщалось ранее, в ночь на 15 ноября в Москве ожидается снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей российской столицы об образовании гололедицы.