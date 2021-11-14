Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:43
21:42
Весь мир
Депутаты ЦАР обсудили способы борьбы с торговлей людьми
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
Все новости

Норд-ост ближайшей ночью ударит по Новороссийску

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 20:27
Общество
Норд-ост ближайшей ночью ударит по Новороссийску
pexels.com  /  Oleg Magni

Краснодар, 14 ноября. Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Новороссийске. Ожидается увеличение скорости ветра и высоты волн на Черном море.

Согласно прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра в ночь с 15 на 16 ноября увеличится до 30 метров в секунду. Высота волн на Черном море также увеличится до двух метров. Столбики термометров на территории Краснодарского края опустятся до отметки в −2 градуса по Цельсию, в горной части региона — до −4 градусов. Температура воздуха на побережье может достигать +17 градусов. Отмечается, что в юго-восточных предгорьях возможно выпадение осадков в виде мокрого снега.

Как сообщалось ранее, в ночь на 15 ноября в Москве ожидается снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей российской столицы об образовании гололедицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Норд-ост ближайшей ночью ударит по Новороссийску
погода ветер предупреждение
Комментировать