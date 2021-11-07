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Неравнодушные прохожие в Сочи спасли тонущую в реке собаку

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 20:35
Общество
Неравнодушные прохожие в Сочи спасли тонущую в реке собаку
pixabay.com

Сочи, 7 ноября. Жители Сочи спасли бездомную собаку, которая случайно упала в реку. Пса могло унести течением, но прохожие услышали ее вой.

Инцидент произошел на набережной около реки Сочи в районе ТЦ «Александрия». Прогуливающиеся вдоль водоема люди услышали, как скулит собака, а после заметили и ее саму в воде.

«Бездомная собачка как-то упала в реку... Видимо, ее стало уносить течением. Сидела бедолага внизу у самой речки на камне и звала на помощь», — рассказала свидетельница происшествия Наталья.

Мужчина, который в этот момент находился на набережной, перемахнул через ограждение и подхватил пса на руки. Однако вытащить его оказалось непростой задачей. Тогда спасителю помог еще один прохожий — он встал чуть выше и начал помогать сверху. Еще двое молодых людей ждали собаку на самой набережной.

Спасательная операция заняла всего минуту. После того как пес оказался на суше, он начал прыгать и играючи прикусывать людей. Местные жители накормили спасенное животное.

В Каларском районе Забайкальского края бездомная собака была спасена благодаря неравнодушной пенсионерке и ветеринарным врачам, которые вовремя подоспели на помощь.

 

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