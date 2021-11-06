Самолеты не могут приземлиться в Краснодаре из-за сильного тумана

Краснодар, 6 ноября. Международный аэропорт Краснодара вновь ввел «процедуры в условиях ограниченной видимости» из-за густого тумана.

Теперь воздушная гавань работает преимущественно на отправку самолетов. На данный момент задержали уже семь авиарейсов, которые должны были следовать в Краснодар, передает собственный источник Федерального агентства новостей.

Кроме того, аэропорт изменил время вылета пяти рейсов по причине позднего прибытия в Краснодар из-за тумана. Также стало известно, что рейс авиакомпании «Азимут» из Омска ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону. На борту находится 61 пассажир.

Сильный туман ранее стал причиной задержек рейсов из аэропорта Салехарда в Москву, Тюмень и Омск. Например, самолет «Ямала» из-за плотного тумана был вынужден произвести посадку на запасной аэродром в городе Надым.