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Самолеты не могут приземлиться в Краснодаре из-за сильного тумана

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 10:03
Общество
Самолеты не могут приземлиться в Краснодаре из-за сильного тумана
wikipedia.org  /  Mikhail Petrov / CC BY 2.0

Краснодар, 6 ноября. Международный аэропорт Краснодара вновь ввел «процедуры в условиях ограниченной видимости» из-за густого тумана.

Теперь воздушная гавань работает преимущественно на отправку самолетов. На данный момент задержали уже семь авиарейсов, которые должны были следовать в Краснодар, передает собственный источник Федерального агентства новостей.

Кроме того, аэропорт изменил время вылета пяти рейсов по причине позднего прибытия в Краснодар из-за тумана. Также стало известно, что рейс авиакомпании «Азимут» из Омска ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону. На борту находится 61 пассажир.

Сильный туман ранее стал причиной задержек рейсов из аэропорта Салехарда в Москву, Тюмень и Омск. Например, самолет «Ямала» из-за плотного тумана был вынужден произвести посадку на запасной аэродром в городе Надым.

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