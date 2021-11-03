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Дело о халатности возбудили после изнасилования второклассника в одной из школ Кубани
Происшествия
Дело о халатности возбудили после изнасилования второклассника в одной из школ Кубани
pixabay.com

Краснодар, 3 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности против руководства школы №41 в станице Варениковской, где в отношении ученика младших классов были совершены насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем узнала тетя ученика начальных классов. В Telegram-каналах появилась информация, что старшеклассники совершали в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Авторы сообщения написали о том, что происходящее было снято на видео и залито в Сеть. На момент инцидента ребенку было 12 лет.

«Следствием дана оценка бездействию работников образовательных учреждений. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы. Допрошены руководство и педагогический состав школы, в которой обучаются несовершеннолетние, в учреждении изъята интересующая следствие документация, а также документы, отражающие воспитательную работу педагогов за три последних года», — следует из следственных данных.

По версии правоохранителей, мальчик в октябре этого года совершил мелкую кражу в магазине. Этот поступок очень сильно испортил отношение к нему других детей, и с каждым днем их издевательства над ребенком становились все хуже и хуже. Руководство общеобразовательного заведения видело это, но никаких воспитательных мер в отношении хулиганов принято не было. Несовершеннолетние факт видеосъемки отрицают. Их мобильные телефоны на время следствия изъяты и направлены на соответствующие исследования, необходимые для поиска доказательств противоправных действий. Обстоятельства происшествия уточняются. Расследование продолжается.

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