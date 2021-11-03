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В Сочи прохожие спасли висевшую на бельевой веревке кошку

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:19
Общество
В Сочи прохожие спасли висевшую на бельевой веревке кошку
pixabay.com

Сочи, 3 ноября. Местные жители увидели кошку, которая выпала из окна и зацепилась лапками за бельевую веревку. Девушка с парнем помогли попавшему в беду животному.

Инцидент произошел в Сочи. Кошка свисала на бельевой веревке с пятого этажа и самостоятельно выбраться не могла, а лишь болталась в разные стороны. Прохожие заметили чьего-то пушистого питомца и решили ему помочь.

Мужчина встал под окном, готовясь поймать вырывающегося зверька из ловушки, а его подруга активно подбадривала животное. В результате у кота получилось выбраться и он приземлился прямо в рюкзак местному жителю. Испуганное животное успокоили поглаживанием и одобрительными словами. Домашний питомец не пострадал.

В конце октября в Орске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Краматорской, сообщало издание РИА56. Огнеборцы спасли девять человек.

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сочи хорошие новости россии спасение животного
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