В Сочи прохожие спасли висевшую на бельевой веревке кошку

Сочи, 3 ноября. Местные жители увидели кошку, которая выпала из окна и зацепилась лапками за бельевую веревку. Девушка с парнем помогли попавшему в беду животному.

Инцидент произошел в Сочи. Кошка свисала на бельевой веревке с пятого этажа и самостоятельно выбраться не могла, а лишь болталась в разные стороны. Прохожие заметили чьего-то пушистого питомца и решили ему помочь.

Мужчина встал под окном, готовясь поймать вырывающегося зверька из ловушки, а его подруга активно подбадривала животное. В результате у кота получилось выбраться и он приземлился прямо в рюкзак местному жителю. Испуганное животное успокоили поглаживанием и одобрительными словами. Домашний питомец не пострадал.

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