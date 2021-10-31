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Жители Сочи стали чаще приобретать небольшие квартиры
Экономика
Жители Сочи стали чаще приобретать небольшие квартиры
pixabay.com  /  Skitterphoto

Сочи, 31 октября. Спрос на вторичные однокомнатные и квартиры-студии в Сочи с января по сентябрь 2021 года увеличился на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство недвижимости «Оникс».

При этом цены на них поднялись на 80%. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 243 тыс. рублей, на первичном — около 250 тысяч рублей.

Высокий спрос на студии и "однушки" связан с ростом цен на жилищном рынке, отметил замгендиректора «Оникс» Алексей Мальцев. Из-за изменений на рынке на большие площади не у всех хватает бюджета.

Застройщики учитывают потребности клиентов и при проектировании домов закладывают значительное число студий площадью 17–18 квадратных метров и однокомнатных квартир площадью 25–30 кв. м. Так, в строящихся объектах в Сочи доля студий составляет 50%, однокомнатных квартир — 30%, двухкомнатных — 15%, трехкомнатных и многокомнатных — 5%, отметили в агентстве.

Рейтинг доступности жилья в России показал отрицательное значение впервые за 12 лет. Такие данные содержатся в исследовании фонда «Институт экономики города».

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