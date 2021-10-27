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Мэр Сочи Копайгородский сообщил об отмене массовых мероприятий в нерабочие дни

  /   Обновлено: 27 октября 2021 09:57
Общество
Мэр Сочи Копайгородский сообщил об отмене массовых мероприятий в нерабочие дни
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 27 октября. Власти Сочи объявили о графике функционирования городской инфраструктуры и сектора развлечения в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в этот период. Для туристов будут доступны объекты показа, которые находятся на открытом воздухе и где есть возможность соблюдать социальную дистанцию, передает Федеральное агентство новостей.

«Это 35 объектов показа, это наши парки, скверы и наши горнолыжные курорты. Кроме того, для гостей подготовлена и наша городская курортная фишка. Она заключается в том, что в Сочи работает 30 зимних пляжей», — заявил глава города корреспонденту Федерального агентства новостей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение не вводить дополнительные нерабочие дни. В соответствии с указом президента России жители региона не будут работать с 30 октября по 7 ноября.

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развлечения нерабочие дни Копайгородский
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