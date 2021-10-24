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Краснодарцы выпустили в Карасун более четырех тысяч рыб

  /   Обновлено: 24 октября 2021 16:04
Общество
Краснодарцы выпустили в Карасун более четырех тысяч рыб
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Сочи, 24 октября. Традиционный субботник, в котором приняли участие жители Краснодара, состоялся на территории водоема Карасун. В нем приняли участие более сотни человек.

Организацией коллективной уборки возле данного водоема уже несколько лет занимается движение StreetFishing. Они приглашают всех неравнодушных к экологии принять участие в субботнике и зарыблении водоемов. В этом году в рамках акции ее участники выпустили в Карасун более 4 тыс. рыб. Среди них был белый амур, карп и толстолобик, сообщают «Краснодарские известия».

После окончания уборки территории организаторы субботника провели розыгрыш призов. Краснодарцы выиграли удочки, термокружки и другие приспособления для рыбалки. Всем детям, в свою очередь, движение StreetFishing выдало грамоты.

После этого краснодарцев пригласили принять участие в зарыблении Карасуна. Сразу после этого собравшихся пригласили попробовать традиционный плов из казана.

Не так давно заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленобласти и Санкт-Петербургу Наталья Калягина поддержала идею введения штрафов за брошенный мусор. По ее мнению, мера подобного рода приучит население выбрасывать мусор не на природе, а в специальные помойки.

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водоем субботник хорошие новости россии карасун зарыбление
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