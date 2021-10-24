Ухудшение погодных условий ожидается в Сочи 24 октября

Сочи, 24 октября. Сильный дождь, гроза и шквалистый ветер ожидаются в районе Сочи в воскресенье и в ночь на понедельник, предупредил Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.

Ухудшение погодных условий начнется примерно в 15:00 24 октября. Неблагоприятные явления также ожидаются ночью и утром понедельника. Местами пройдут сильные дожди с грозами. Скорость ветра будет достигать 20-22 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды. На участке Магри — Веселое в Сочи существует опасность формирования смерчей над морем, говорится в сообщении.

«Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», — отметили в центре.

Все службы города-курорта перевели в режим повышенной готовности. Спасатели призывают жителей и гостей Сочи принять необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у водоемов. Автомобили следует оставить подальше от деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Стихия уже обрушивалась на регион в начале октября. Тогда из-за схода оползня сотрудникам ГИБДД пришлось приостановить движение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.