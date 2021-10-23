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Власти Сочи отказались от идеи сделать односторонней трассу Адлер-Альпика-Сервис

  /   Обновлено: 23 октября 2021 13:30
Общество
Власти Сочи отказались от идеи сделать односторонней трассу Адлер-Альпика-Сервис
Пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

Сочи, 23 октября. Администрация Сочи удовлетворила просьбу жителей города и вернула двустороннее движение на участок трассы Адлер-Альпика-Сервис.

Не так давно власти города приняли решение сделать одностороннее движение на данном участке дороги. Это привело к массовым пробкам. Для того чтобы попасть в свои дома, горожанам нужно делать большой крюк. Возмущенные этим нововведением жители курорта вышли на митинг.

Сочинцы перекрыли участок трассы Адлер-Альпика-Сервис. Свои возмущения они выражали криком «Дорогу». Кроме того, протестующие обратились в городскую администрацию с просьбой вернуть им прежнюю схему движения, так как она более удобная. Власти Сочи прислушались к горожанам, и приняли решение вернуть двустороннее движение на данной трассе.

В начале октября известная телеведущая Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи. Авария произошла по дороге на Красную поляну. Mercedes и Volkswagen столкнулись «лоб в лоб». В результате ЧП несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка Volkswagen, приехавшая в курортный город из Подмосковья.

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собчак митинг дорога схема движения
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