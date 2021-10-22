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Власти Кубани приостановили все массовые мероприятия на период нерабочих дней
Общество
Власти Кубани приостановили все массовые мероприятия на период нерабочих дней
pixabay.com  /  Golovin

Краснодар, 22 октября. Все массовые мероприятия в Краснодарском крае приостанавливаются на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Все массовые, культурные и спортивные мероприятия в эти дни проводиться не будут. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий», — сказано в сообщении.

Ранее период нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса был утвержден в Саратовской области с 27 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Ситуация с распространением COVID-19 в области остается крайне напряженной, подчеркнул глава региона. По его словам, каждый день растет количество заболевших, поэтому нерабочие дни — это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости.

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нерабочие дни коронавирус массовые мероприятия
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