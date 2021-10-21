Путин заявил, что читает думавших о России и ее будущем философов

Сочи, 21 октября. Президент России Владимир Путин признался, что предпочитает читать книги двух философов — Ивана Ильина и Николая Бердяева. По словам российского лидера, это люди, которые думали о стране и ее будущем.

Глава государства рассказал о своих интересах во время выступления на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи. Форум начал свою работу 15 октября, а участниками заседаний стали 130 экспертов из 33 стран.

Ранее Путин в рамках мероприятия назвал кризис в мире концептуальным. Президент заявил, что человечество живет в эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее.