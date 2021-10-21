Власти Сочи ожидают прибытия 120 тысяч туристов в период нерабочих дней

Сочи, 21 октября. Около 100 тысяч человек прибудут в Сочи самолетом в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявила заместитель главы города Сочи Инна Петухова. По ее словам, еще 20 тысяч туристов прибудут в город-курорт на железнодорожном транспорте.

По словам заместителя мэра, в период нерабочих дней на территории города будет действовать ряд ограничений. В частности туристы смогут посещать кафе, рестораны и досуговые заведения только при наличии QR-кода. Согласно установленным правилам, заселение в отели и санаторно-курортные учреждения также возможно после предъявления кода. Он выдается при наличии свидетельства о перенесенном COVID-19 или после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Отмечается, что детям старше 14 лет также необходимо предъявить отрицательные результаты ПЦР-тестирования.

«Мы надеемся что эти меры помогут нам стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на территории всего краснодарского края», — подчеркнула Петухова.

Отмечается, что в настоящее время в санаторно-курортной отрасли Сочи вакцинировано более 80% сотрудников, в отрасли потребительской сферы и оказания бытовых услуг — более 90%. Это также способствует поддержанию стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города-курорта.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, на портале стопкоронавирус.рф был запущен счетчик вакцинации. Он отражает количество россиян, прошедших данную процедуру.

Видео предоставлено пресс-службой администрации Сочи.