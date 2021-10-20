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Один человек погиб в лобовом ДТП с КамАЗом и легковушкой на Кубани
Происшествия
Один человек погиб в лобовом ДТП с КамАЗом и легковушкой на Кубани
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 20 октября. Смертельная авария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла в Выселковском районе Краснодарского края. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах региона.

По предварительным данным, на 46-м километре трассы Журовская — Тихорецк лоб в лоб столкнулись КамАЗ и иномарка. От сильного удара большегруз перевернулся, а легковушка превратилась в груду металла. В результате ДТП один человек получил несовместимые с жизнь травмы. Информация о других пострадавших не поступала.

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Федеральное агентство новостей /

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, спасатели и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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