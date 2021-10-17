Жителей и гостей Сочи предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Сочи, 17 октября. Опасность формирования смерчей на территории Черного моря сохранится до конца суток 18 октября, а также на весь день 19 октября.

Согласно сообщению метеорологов, опасность смерчей наблюдается на участке Магри – Веселое. В связи с этим в Сочи объявлено экстренное предупреждение.

Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам временно отказаться от отдыха у воды. Кроме того, горожанам напомнили о правилах поведения при выходе смерча с моря на сушу.

Необходимо укрыться в ближайшей яме или канаве. При этом важно плотно прижать тело к земле. Также следует остерегаться высоких деревьев, электрических проводов, высоких строений, рекламных щитов и заборов.

Ранее подобное экстренное предупреждение уже объявляли в Сочи. Метеорологи также фиксировали вероятность возникновения смерчей над морем.