Штатную работу аэропорта в Краснодаре нарушил густой туман

Краснодар, 17 октября. Густой туман стал причиной изменения работы краснодарского аэропорта. Экипажи трех пассажирских самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы.

Из-за тумана, который накрыл краснодарский аэропорт, видимость на взлетно-посадочной полосе не превышает 100 метров. Таким образом, три самолета сменили курс и сели на запасных аэродромах.

«Один из них приземлился в Сочи. Это был борт из Екатеринбурга», — сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в краснодарской авиагавани.

Борт достиг Краснодара в 08:40. По этой причине его вылет в Москву был задержан на 2,5 часа. Еще два авиарейса из-за ухудшения видимости отправились в Ростов-на-Дону.

Как ранее сообщалось, самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира на борту. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.