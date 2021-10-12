Житель Кубани совершил суицид после расправы над бывшей супругой

Краснодар, 12 октября. Сотрудники СК разбираются в обстоятельствах смерти двух человек в Темрюкском районе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Правоохранители считают, что 54-летний мужчина пришел на земельный участок 43-летней бывшей жены, где и встретился с ней. Между ними началась ссора, на фоне которой злоумышленник нанес ей несколько ударов ножом по шее и голове. Женщина погибла почти сразу.

Душегуб позвонил родственникам бывшей жены и рассказал о расправе. Затем он зашел в гараж, расположенный возле дома убитой, где совершил суицид.