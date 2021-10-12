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Житель Кубани совершил суицид после расправы над бывшей супругой

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:48
Происшествия
Житель Кубани совершил суицид после расправы над бывшей супругой
pixabay.com

Краснодар, 12 октября. Сотрудники СК разбираются в обстоятельствах смерти двух человек в Темрюкском районе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Правоохранители считают, что 54-летний мужчина пришел на земельный участок 43-летней бывшей жены, где и встретился с ней. Между ними началась ссора, на фоне которой злоумышленник нанес ей несколько ударов ножом по шее и голове. Женщина погибла почти сразу.

Душегуб позвонил родственникам бывшей жены и рассказал о расправе. Затем он зашел в гараж, расположенный возле дома убитой, где совершил суицид.

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убийство нож суицид
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