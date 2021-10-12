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Сезон лова хамсы стартовал в Краснодарском крае на две недели раньше срока

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:06
Общество
Сезон лова хамсы стартовал в Краснодарском крае на две недели раньше срока
wikipedia.org

Сочи, 12 октября. Жители Краснодарского края начали ловить хамсу. В этом году сезон данной рыбы начался на несколько недель раньше срока.

Из-за чрезмерных осадков, которые наблюдались летом на территории Краснодарского края, вода в море стала намного холоднее. В связи с этим в акватории Черного моря раньше положенных сроков появилась хамса.

Эта рыба уже вовсю продается на рынках. В обычное время первые ее партии поступали на прилавки только в конце октября. В данный момент цена за килограмм на рынке в Анапе составляет 230-250 рублей. При этом в прошлом году ее стоимость была несколько ниже и составляла 200 рублей. В момент, когда предложение превышало спрос, хамсу можно было купить даже по 100 рублей.

Не так давно специалисты японской компании «Кюсай» провели исследование с участием граждан в возрасте старше 100 лет. Ученым нужно было составить рацион питания, который способствует увеличению продолжительности жизни. Установлено, что яйца, тофу, мясо и рыба способствуют долголетию.

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рыба морепродукты хамса
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