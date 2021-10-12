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Власти Новороссийска сделали проезд на общественном транспорте бесплатным для учителей

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:06
Общество
Власти Новороссийска сделали проезд на общественном транспорте бесплатным для учителей
Невские Новости  /  Владимир Беседин

Новороссийск, 12 октября. Бесплатный проезд в муниципальном городском и пригородном транспорте установили в Новороссийске для школьных учителей. Для получения льготы педагогу выдадут специальную карту.

Бесплатным проездом можно воспользоваться с 11 октября. Педагогу необходимо с паспортом и справкой с работы обратиться по адресам, указанным на официальном сайте администрации Новороссийска.

«Считаю данную меру поддержки востребованной для популяризации профессии педагога, а также в целях привлечения специалистов в наш город», — заявил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Поручение управлениям транспорта и образования мэр города дал в августе на педагогической конференции. Дяченко указал, что бесплатный проезд востребован среди учителей города. Анализ показал, что льготой желают воспользоваться более 600 педагогов.

С 1 октября льготников и пенсионеров в некоторых регионах коснулись изменения. Произошла индексация выплат, в ряде субъектов увеличилась сумма материнского капитала на третьего ребенка.

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учителя льготы дяченко
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