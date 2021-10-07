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Археологи обнаружили под Анапой древний алтарь Гермеса с терракотовыми фигурками
Наука
Археологи обнаружили под Анапой древний алтарь Гермеса с терракотовыми фигурками
pixabay.com

Анапа, 7 октября. Группа археологов недалеко от Анапы обнаружила древний постамент алтаря богу богатства, ловкости и торговли Гермесу. Кроме него, ученые обнаружили терракотовые фигурки. О находках сообщает администрация Краснодарского края.

Начиная с апреля 2019 года на участке автомобильной дороги Новороссийск-Керчь ведутся раскопки. За это время здесь нашли древнегреческую усадьбу, ряд хозяйственных построек, а также каменоломню. Во время последней экспедиции в районе хутора Воскресенский ученые обнаружили древний каменный постамент. После его детального изучения они пришли к выводу, что ранее на этом месте располагался алтарь богу Гермесу. Кроме него, здесь нашли несколько терракотовых фигурок.

«В научном сообществе ведутся дискуссии, к чему относится обнаруженное монументальное строение: имело ли оно сакральные функции, было древним античным храмом или играло роль общественного здания, внутри которого имелись помещения для религиозных служений», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

Несколько лет назад археологам удалось обнаружить на Кубани древний комплекс, заполненный фрагментами керамики. После длительного изучения они пришли к выводу, что его возраст составляет порядка 2500 тысяч лет. Для того чтобы в полной мере восстановить амфоры, ученые намерены привлечь искусственный интеллект.

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археологи керамика гермес болдин
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