Движение по трассе через Мамайский перевал в Сочи открыли после схода оползня

Сочи, 5 октября. Работники дорожной службы ликвидировали часть последствий схода селя на трассе А-147. Движение открыто по двум полосам, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Сход оползня, который произошел вечером 4 октября на участке Джубга — Сочи в районе Мамайского перевала, привел к просадке дорожного полотна. В связи с этим было организовано реверсивное движение, а также запрещен проезд грузового транспорта.

В настоящее время ситуация окончательно не стабилизировалась, однако движение по двум полосам через Мамайский перевал удалось восстановить. На дороге имеются трещины, которые пока не влияют на проезд.

В ликвидации последствий схода оползня участвуют несколько единиц специальной техники и более 20 человек. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.