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Движение по трассе через Мамайский перевал в Сочи открыли после схода оползня

  /   Обновлено: 05 октября 2021 11:47
Происшествия
Движение по трассе через Мамайский перевал в Сочи открыли после схода оползня
оперштаб Краснодарского края

Сочи, 5 октября. Работники дорожной службы ликвидировали часть последствий схода селя на трассе А-147. Движение открыто по двум полосам, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Сход оползня, который произошел вечером 4 октября на участке Джубга — Сочи в районе Мамайского перевала, привел к просадке дорожного полотна. В связи с этим было организовано реверсивное движение, а также запрещен проезд грузового транспорта.

В настоящее время ситуация окончательно не стабилизировалась, однако движение по двум полосам через Мамайский перевал удалось восстановить. На дороге имеются трещины, которые пока не влияют на проезд.

В ликвидации последствий схода оползня участвуют несколько единиц специальной техники и более 20 человек. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.

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сочи оползень трасса движение
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