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Жителей эвакуированных из-за оползня домов в Сочи разместили в пансионате «Аквалоо»
Происшествия
Жителей эвакуированных из-за оползня домов в Сочи разместили в пансионате «Аквалоо»
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 5 октября. Спасатели разместили 30 человек, 10 из которых несовершеннолетние, в пункте временного размещения в пансионате «Аквалоо» после схода селя в сочинском Сергей-Поле.

Оползень стал причиной эвакуации жителей восьми частных домов в селе Сергей-Поле Лазаревского района города Сочи.

«В зоне оползня восемь частных домовладений и дорога в село Варваровка, проезда по ней нет. Идет эвакуация жителей в пункты временного размещения», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

Также известно, что движение по федеральной автомобильной дороге А-147 в районе Мамайского перевала из-за сошедшего селя не прерывалось. Там был организован реверс.

Ранее сообщалось о начале эвакуации жителей села Сергей-Поля из-за сошедшего оползня.

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сочи оползень сергей-поле
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