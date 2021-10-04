Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 16:35
16:34
Происшествия
Извращенец из Выборга пойдет под суд за изнасилование ребенка и изготовление порно
16:34
Общество
Путин подписал указ о праздновании Дня отца в России
16:33
Весь мир
Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове
16:32
Спорт
ATP начала расследование в отношении заподозренного в домашнем насилии Зверева
16:30
Происшествия
Момент обрушения железнодорожного моста во Владивостоке попал на видео
16:30
Общество
Школьник потратил денежный приз за победу в конкурсе на корм для бездомных животных
16:29
Наука
Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
16:28
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ атаковали ЛНР с воздуха, СБУ занялась недовольными местными жителями
16:25
Происшествия
Автобус попал в аварию на западе Москвы
16:24
Политика
Путин предложил депутату Авдееву возглавить Владимирскую область после отставки Сипягина
Все новости

Улицы Адлера оказались затоплены после мощного ливня

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:17
Происшествия
Улицы Адлера оказались затоплены после мощного ливня
Федеральное агентство новостей

Сочи, 4 октября. Сильные дожди прошли в Адлерском районе, в результате чего оказались подтоплены придомовые территории четырех домовладений на улице Ивановской в Молдовском сельском округе.

Рабочие оперативно откачали воду при помощи насосов. Поэтому вода не зашла в жилые помещения и социальные объекты. Специалисты не зафиксировали подъема уровней воды в реках до критических отметок.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В переулке Миндальном в Адлерском районе на дорогу рухнуло дерево. Аварийная бригада оперативно выехала устранять последствия ЧП. Энергетики зафиксировали нарушение энергоснабжения в двух частных жилых домах.

Синоптики предупреждают, что стихия будет бушевать еще сутки, поэтому все городские службы и аварийно-спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности.

Тем временем мощный ливень стал причиной подтопления центральных улиц Махачкалы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Улицы Адлера оказались затоплены после мощного ливня
сочи ливни адлер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru