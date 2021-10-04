Улицы Адлера оказались затоплены после мощного ливня

Сочи, 4 октября. Сильные дожди прошли в Адлерском районе, в результате чего оказались подтоплены придомовые территории четырех домовладений на улице Ивановской в Молдовском сельском округе.

Рабочие оперативно откачали воду при помощи насосов. Поэтому вода не зашла в жилые помещения и социальные объекты. Специалисты не зафиксировали подъема уровней воды в реках до критических отметок.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В переулке Миндальном в Адлерском районе на дорогу рухнуло дерево. Аварийная бригада оперативно выехала устранять последствия ЧП. Энергетики зафиксировали нарушение энергоснабжения в двух частных жилых домах.

Синоптики предупреждают, что стихия будет бушевать еще сутки, поэтому все городские службы и аварийно-спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности.

Тем временем мощный ливень стал причиной подтопления центральных улиц Махачкалы.