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Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за смерчей

  /   Обновлено: 03 октября 2021 18:37
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за смерчей
pixabay.com  /  pixabay.com

Сочи, 3 октября. Вероятность возникновения смерчей над морем стала причиной экстренного предупреждения в Сочи, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Опасность формирования смерчей над морем сохранится в Сочи 4, 5 и 6 октября. Природное явление ожидается на участке Магри-Веселое, говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Накануне спасатели также объявили штормовое предупреждение из-за смерчей. Местным жителям напомнили, что в таком случае следует держаться подальше от окон, а также отключить газ и электроэнергию. По возможности нужно воздержаться от выхода на улицу.

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