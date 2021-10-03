Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за смерчей

Сочи, 3 октября. Вероятность возникновения смерчей над морем стала причиной экстренного предупреждения в Сочи, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Опасность формирования смерчей над морем сохранится в Сочи 4, 5 и 6 октября. Природное явление ожидается на участке Магри-Веселое, говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Накануне спасатели также объявили штормовое предупреждение из-за смерчей. Местным жителям напомнили, что в таком случае следует держаться подальше от окон, а также отключить газ и электроэнергию. По возможности нужно воздержаться от выхода на улицу.