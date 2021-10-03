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Почти 30 зимних пляжей откроются в Сочи
Общество
Почти 30 зимних пляжей откроются в Сочи
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Сочи, 3 октября. Зимние сочинские пляжи заработают со следующей недели, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Всего в Сочи откроются 25 зимних пляжей. Горожане и гости города смогут использовать их для занятий спортом, отдыха и восстановления здоровья, там установят скамейки и тренажеры, следует из сообщения Алексея Копайгородского, опубликованного в его Telegram-канале.

«Санатории Сочи сейчас загружены в среднем на 84%. И номера в официальных средствах размещения забронированы на ближайшие три месяца», — рассказал он.

Бархатный сезон на юге России завершился, заявили в Гидрометцентре. Например, температура моря в Анапе составляет 16 градусов выше нуля. В Феодосии и Евпатории вода прогревается до 17 градусов. Море в Геленджике остыло до 18 градусов, в Ялте, Алуште и Туапсе — до 19.

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