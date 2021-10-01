СК возбудил дело после служебного подлога в Брюховецком районе Кубани

Краснодар, 1 октября. Тимашевский межрайонный отдел СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту внесения недостоверной информации в акт проверки условий жизни несовершеннолетнего.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года сотрудники администрации муниципального образования Брюховецкий района пришли с внеплановой проверкой в одну из семей, которая взяла приемного ребенка. По версии следствия, один из работников отдела по вопросам семьи и детства внес в акт проверки ложную информацию о наличии нарушений условий проживания несовершеннолетнего, которых на самом деле не было, пишет пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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