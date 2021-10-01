Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 18:14
18:13
Армия
NI: новое российское оружие создаст угрозу для кораблей НАТО в Черном море
18:12
Общество
Три учебных заведения из Кирова вошли в рейтинги лучших школ России
18:12
Происшествия
Жандарм-оборотень по кличке Рябой признался в убийствах и изнасилованиях во Франции
18:10
Происшествия
В Ленобласти шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек
18:09
Политика
Госдеп США не исключил встречи Блинкена и Макрона на следующей неделе
18:05
Весь мир
Жители Ирака вышли на митинг в память о жертвах протестов 2019 года
18:05
Политика
Президент Грузии обвинила Саакашвили в накале предвыборной обстановки в стране
18:03
Происшествия
Глава СК Бастрыкин предложил вернуться к вопросу о возрождении форм студенческого самоуправления
17:59
Общество
Экс-возлюбленная Шаляпина сообщила об экстренной кремации его жены
17:57
Армия
Госиспытания трех российских атомных подлодок завершатся до конца 2021 года
Все новости

СК возбудил дело после служебного подлога в Брюховецком районе Кубани

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:48
Происшествия
СК возбудил дело после служебного подлога в Брюховецком районе Кубани
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Краснодар, 1 октября. Тимашевский межрайонный отдел СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту внесения недостоверной информации в акт проверки условий жизни несовершеннолетнего.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года сотрудники администрации муниципального образования Брюховецкий района пришли с внеплановой проверкой в одну из семей, которая взяла приемного ребенка. По версии следствия, один из работников отдела по вопросам семьи и детства внес в акт проверки ложную информацию о наличии нарушений условий проживания несовершеннолетнего, которых на самом деле не было, пишет пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU писало о бывшем чиновнике мэрии в Добрянке, которого дважды за лето осудили за подлог.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК возбудил дело после служебного подлога в Брюховецком районе Кубани
уголовное дело краснодарский край ск россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru