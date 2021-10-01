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МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за смерчей
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за смерчей
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Краснодар, 1 октября. Штормовое предупреждение объявлено в городе-курорте Сочи из-за резкого ухудшения погодных условий 1 октября.

Отмечается, что до конца суток на участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели напомнили местным жителям, что в случае выхода смерча на берег следует держаться подальше от окон, а также отключить электроэнергию и газ. По возможности лучше воздержаться от выхода на улицу.

При этом непогода на побережье Черного моря длится уже не первую неделю. На прошлых выходных в городе тоже объявляли штормовое предупреждение. причиной этому стали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду.

Мощный шторм в Лазаревском районе Сочи ранее разрушил стену набережной. По словам очевидцев, часть прогулочной зоны сползла в море.

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