МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за смерчей

Краснодар, 1 октября. Штормовое предупреждение объявлено в городе-курорте Сочи из-за резкого ухудшения погодных условий 1 октября.

Отмечается, что до конца суток на участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели напомнили местным жителям, что в случае выхода смерча на берег следует держаться подальше от окон, а также отключить электроэнергию и газ. По возможности лучше воздержаться от выхода на улицу.

При этом непогода на побережье Черного моря длится уже не первую неделю. На прошлых выходных в городе тоже объявляли штормовое предупреждение. причиной этому стали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду.

Мощный шторм в Лазаревском районе Сочи ранее разрушил стену набережной. По словам очевидцев, часть прогулочной зоны сползла в море.