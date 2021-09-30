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СК проводит проверку по факту падения воздушного шара с людьми в Сочи

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 13:53
Происшествия
СК проводит проверку по факту падения воздушного шара с людьми в Сочи
Невские Новости  /  Каролина Подплетько

Сочи, 30 сентября. Правоохранительные органы проверяют инцидент с падением воздушного шара в акваторию Черного моря в Сочи. Следователи устанавливают личности организаторов полета.

ЧП произошло недалеко от поселка Головинка Лазаревского района Сочи. Воздушный шар, в корзине которого находились три пассажира, унесло сильным ветром в море. Он штатно приземлился на воду. Людям помогли выбраться на сушу рыбаки, которые стали очевидцами случившегося. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи устанавливают личности организаторов полета. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подобный инцидент произошел ранее в Египте. Воздушный шар взмыл вверх из-за сильного ветра и понес его в горы. В корзине были люди. Всем пассажирам повезло. Шар благополучно приземлился. Никто не пострадал.

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сочи чп воздушный шар
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