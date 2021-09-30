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Воздушный шар с людьми рухнул в море в Сочи

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 09:43
Происшествия
Воздушный шар с людьми рухнул в море в Сочи
tkd-pskov.ru  /  Пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Сочи, 30 сентября. Воздушный шар, на котором были четыре человека, упал в акваторию Черного моря в Сочи.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что людям помогли рыбаки, которые стал очевидцами случившегося. Подробная информация уточняется. О состоянии спасенных не сообщается.

Похожий инцидент произошел ранее в Египте. Воздушный шар поднялся в небо над древними храмами в предместьях Луксора, когда налетел сильный порывистый ветер. Потоки воздуха подхватили шар и унесли его в горы, где он благополучно приземлился. На борту находились 11 туристов. Среди них четверо людей из Индии, пятеро из Китая, один британский подданный и оператор шара — египтянин. Никто не пострадал.

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сочи упал шар
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