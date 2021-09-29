Опубликовано видео стрельбы из салона Gelandewagen на трассе в Сочи

Сочи, 29 сентября. Стрельба по машине в Сочи попала на видео. Полиция устанавливает личность нарушителя.

Конфликт между водителями произошел в Хостинском районе Сочи, недалеко от центрального стадиона.

Мужчина за рулем Mercedes открыл огонь из пистолета по машине оппонента. Сообщалось, что водитель нагло подрезал другой автомобиль при обгоне, а после стал умышленно сбавлять скорость, создавая аварийную ситуацию.

Хулигану этих действий показалось мало и на повороте он вытащил пистолет и пустил пулю в лобовое стекло автомобилиста. В ходе происшествия пострадавших нет. По предварительным данным, водитель стрелял холостыми патронами. Установлено, что в 2018 году на этой иномарке был сбит пешеход. Полиция устанавливает личность стрелявшего.